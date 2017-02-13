Егоршев: цель в плей-офф у «Торпедо» только одна — кубок Гагарина

Защитник «Торпедо»высказался об игре команды в текущем сезоне. Нижегородская команда борется за третье место в Западной конференции КХЛ.«Считаю, что регулярный чемпионат мы прошли довольно ровно. Конечно, были поединки, где мы потеряли очки, которые обязаны были брать. С другой стороны, в некоторых матчах команда выглядела не лучшим образом, но добивалась результата. В целом есть определённое удовлетворение от выступления «Торпедо» в сезоне, но главные матчи всё же впереди.Накануне Нового года мы пару дней ударно поработали на тренировках. И на выезде плоды этой работы были заметны. У нас шла игра, команда была неплохо готова физически. Мы выиграли один матч, второй… А когда ты одерживаешь победы, то сложный длительный выезд воспринимается гораздо легче. Мы почувствовали уверенность, которая для нас чрезвычайно важна. Её бывает сложно обрести, а потерять можно очень быстро.Илья Проскуряков в этом сезоне играет здорово. Михаил Бирюков был приглашён в ходе чемпионата и уже провёл несколько отличных матчей. Вратарская бригада у нас действительно очень приличная. Это придаёт уверенности всей команде, мы смелее играем в атаке, если знаем, что за спиной надёжный голкипер. Забиваем мы очень-очень мало. Но это не только вина нападающих. Где-то игроки обороны плохо поддерживают атаку.Мы будем стараться играть на победу в каждом матче. Не надо заранее прикидывать, какого подобрать себе соперника в плей-офф, или думать о том, как поберечь себя в последних играх. Эти «раздумья», как правило, ни к чему хорошему не приводят. Эти матчи — хорошая подготовка к плей-офф, возможность проверить себя накануне решающих поединков сезона. Цель в плей-офф у нас только одна — кубок Гагарина. По силам ли это нам? А почему нет… Костяк команды остался с прошлого сезона, и опыт игры в плей-офф нам существенно пригодится. «Торпедо» — хорошая команда и по подбору хоккеистов, и по организации игры. Так что мы можем ставить большие задачи», — цитирует игрока официальный сайт клуба.