Циркуль: может, на «Салавате» и «Толпаре» лежит какое-то проклятие

Вратарь системы «Салавата Юлаева»прокомментировал серии поражений уфимской команды и её фарм-клуба, которые рискуют не попасть в плей-офф.«Это не первое моё появление в «Салавате». Тренировался с командой ещё до Нового года, а также во время паузы. На меня, наверное, не рассчитывают, но всё равно подключают к тренировкам. Это решение тренеров. Мне сказали – я приехал.Захаркин и Кореньков на тренировках обращают внимание на рабочие моменты. Такого специфического ничего не говорят. Конечно, когда выходишь, стараешься себя показать. Всегда есть цель оказаться в основном составе.Что происходит с „Толпаром“ и „Салаватом“? Не могу ответить на этот вопрос. Может быть, проклятие на нас какое-то лежит, может, кто-то заговорил», — цитирует Циркуля «Спорт Бизнес Online».