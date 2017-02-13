Адвокат: за смерть юного хоккеиста должны отвечать руководство и тренеры команды

Адвокат Виктор Наумов поделился мнением по поводу смерти 14-летнего хоккеиста подольской команды.«За смерть подростка должны быть ответственны тренеры и руководители хоккейной команды, так как именно они являются лицами, которые призваны обеспечить безопасность на тренировке. Если будет доказана их вина, они могут быть привлечены к ответственности за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.Максимальное наказание может составить до трёх лет лишения свободы, однако назначается оно редко. В случае установления смерти подростка в результате драки будет решаться вопрос о мере ответственности тех, кто принимал в ней участие.То, что подростки в итоге будут привлечены к ответственности, маловероятно, так как для применения к ним мер уголовного наказания необходимо будет доказать наличие умысла на причинение смерти или тяжкого вреда здоровью. Сам факт драки не означает отсутствие вины руководителей команды, так как в их обязанности входит не допускать подобных инцидентов на тренировках», — цитирует Наумова «Газета.Ru».