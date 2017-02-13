Гавриков в списке травмированных до 17 февраля и другие изменения в составах

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 7-13 февраля.«Авангард»:— переведён из списка травмированных нападающий Бут Дэвид;— переведён из списка травмированных защитник Медведев Евгений.«Автомобилист»:— переведён в список травмированных нападающий Гареев Артём (по 01.05.2017);— переведён из МХЛ защитник Власкин Алексей;— возвращён в МХЛ защитник Щемеров Александр;— возвращён в МХЛ нападающий Рассейкин Максим;— возвращён в МХЛ нападающий Ивашов Роман.«Адмирал»:— переведён из списка травмированных нападающий Ткачёв Владимир Эд.;— переведён из списка травмированных защитник Бартулис Оскарс;— переведён в список травмированных защитник Глухов Николай (по 13.04.2017).«Ак Барс»:— переведён из ВХЛ нападающий Лазарев Максим;— переведён из ВХЛ вратарь Мисбахов Артур;— переведён из ВХЛ защитник Мусин Дамир;— переведён из ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;— возвращён из ВХЛ защитник Яруллин Альберт;— возвращён из ВХЛ нападающий Голубев Денис.«Амур»:— возращён из ВХЛ нападающий Кириллов Дмитрий;— переведён из ВХЛ защитник Заборников Станислав.«Барыс»:— переведён в фарм-клуб нападающий Гурков Дмитрий;— переведён в фарм-клуб защитник Рачинский Роман.«Витязь»:— переведён из ВХЛ вратарь Самонов Александр;— переведён в ВХЛ нападающий Джиошвили Максим;— переведён в ВХЛ защитник Епишин Михаил;— возвращён в ВХЛ нападающий Цыганов Дмитрий;— возвращён в ВХЛ вратарь Тодыков Антон.«Динамо» Мск:— переведён в список травмированных нападающий Терещенко Алексей (по 23.03.2017)«Динамо» Р:— возвращён в МХЛ защитник Зиле Кристапс;— возвращён в МХЛ защитник Балинскис Увис.«Лада»:— переведён из МХЛ защитник Семёнов Данил;— переведён из МХЛ нападающий Сулейманов Рамиль;— переведён из МХЛ нападающий Рахимуллин Рамиль;— переведён из МХЛ защитник Моренец Антон;— переведён в ВХЛ нападающий Мастрюков Алексей;— переведён из ВХЛ нападающий Валуйский Семён;— возвращён в ВХЛ защитник Волгин Алексей;— возвращён в ВХЛ защитник Большаков Александр;— возвращён в ВХЛ вратарь Семёнов Алексей;— продлено нахождение в списке травмированных Стрельцова Александра (по 20.02.2017).«Локомотив»:— переведён из списка травмированных защитник Черепанов Никита;— переведён из списка травмированных нападающий Ильенко Артём;— переведён из списка травмированных нападающий Коршков Егор (11.02.2017);— переведён из списка травмированных нападающий Аверин Егор (08.02.2017);— возвращён в МХЛ нападающий Коршков Егор;— переведён в список травмированных защитник Гавриков Владислав (по 17.02.2017).«Металлург» Нк:— переведён из МХЛ защитник Фаткуллин Тимур;— переведён из МХЛ защитник Щукин Кирилл;— переведён из ВХЛ защитник Михайлов Эдуард;— переведён из ВХЛ нападающий Язьков Никита.«Медвешчак»:— отзаявлен вратарь Гарнетт Майкл (10.02.2017);— отзаявлен защитник Совэ Янн (08.02.2017).«Нефтехимик»:— переведён из МХЛ нападающий Бикмуллин Рафаэль;— переведён из списка травмированных нападающий Куликов Павел (10.02.2017);— переведён из списка травмированных защитник Рясенский Евгений (10.02.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Брынцева Александра (по 30.04.2017).«Салават Юлаев»:— переведён из списка травмированных нападающий Черных Дмитрий;— переведён из списка травмированных вратарь Гаврилов Андрей;— переведён из списка травмированных нападающий Бодров Евгений;— продлено нахождение в списке травмированных Соина Сергея (по 20.02.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Хартикайнена Тему (по 20.02.2017).«Северсталь»:— возвращён в ВХЛ нападающий Хацей Арсений;— возвращён в ВХЛ защитник Хохлов Илья.«Сибирь»:— переведён из МХЛ нападающий Артёмов Артём.СКА:— возвращён в ВХЛ вратарь Скрынник Александр;— переведён в ВХЛ защитник Валенцов Владислав;— переведён из списка травмированных защитник Херсли Патрик.«Спартак»:— переведён из МХЛ нападающий Кляузов Илья;— переведён из ВХЛ вратарь Синягин Денис;— возвращён в ВХЛ вратарь Трушков Александр.«Трактор»:— возвращён в ВХЛ нападающий Зиновьев Илья;— возвращён в ВХЛ нападающий Афанасьевский Семён.ХК «Сочи»:— возвращён из ВХЛ нападающий Точицкий Никита (07.02.2017);— переведён в список травмированных нападающий Точицкий Никита (по 13.02.2017).ЦСКА:— переведён в ВХЛ защитник Мясищев Игорь.«Югра»:— отзаявлен защитник Ибрагимов Ринат;— отзаявлен вратарь Фокин Владислав;— переведён в список травмированных нападающий Курьянов Антон (по 15.03.2017);— возвращён в МХЛ нападающий Яремчук Александр;— возвращён в МХЛ нападающий Беляев Кирилл;— переведён из списка травмированных нападающий Панов Константин.