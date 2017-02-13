Гавриков в списке травмированных до 17 февраля и другие изменения в составах

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 7-13 февраля.
«Авангард»:
— переведён из списка травмированных нападающий Бут Дэвид;
— переведён из списка травмированных защитник Медведев Евгений.
«Автомобилист»:
— переведён в список травмированных нападающий Гареев Артём (по 01.05.2017);
— переведён из МХЛ защитник Власкин Алексей;
— возвращён в МХЛ защитник Щемеров Александр;
— возвращён в МХЛ нападающий Рассейкин Максим;
— возвращён в МХЛ нападающий Ивашов Роман.
«Адмирал»:
— переведён из списка травмированных нападающий Ткачёв Владимир Эд.;
— переведён из списка травмированных защитник Бартулис Оскарс;
— переведён в список травмированных защитник Глухов Николай (по 13.04.2017).
«Ак Барс»:
— переведён из ВХЛ нападающий Лазарев Максим;
— переведён из ВХЛ вратарь Мисбахов Артур;
— переведён из ВХЛ защитник Мусин Дамир;
— переведён из ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;
— возвращён из ВХЛ защитник Яруллин Альберт;
— возвращён из ВХЛ нападающий Голубев Денис.
«Амур»:
— возращён из ВХЛ нападающий Кириллов Дмитрий;
— переведён из ВХЛ защитник Заборников Станислав.
«Барыс»:
— переведён в фарм-клуб нападающий Гурков Дмитрий;
— переведён в фарм-клуб защитник Рачинский Роман.
«Витязь»:
— переведён из ВХЛ вратарь Самонов Александр;
— переведён в ВХЛ нападающий Джиошвили Максим;
— переведён в ВХЛ защитник Епишин Михаил;
— возвращён в ВХЛ нападающий Цыганов Дмитрий;
— возвращён в ВХЛ вратарь Тодыков Антон.
«Динамо» Мск:
— переведён в список травмированных нападающий Терещенко Алексей (по 23.03.2017)
«Динамо» Р:
— возвращён в МХЛ защитник Зиле Кристапс;
— возвращён в МХЛ защитник Балинскис Увис.
«Лада»:
— переведён из МХЛ защитник Семёнов Данил;
— переведён из МХЛ нападающий Сулейманов Рамиль;
— переведён из МХЛ нападающий Рахимуллин Рамиль;
— переведён из МХЛ защитник Моренец Антон;
— переведён в ВХЛ нападающий Мастрюков Алексей;
— переведён из ВХЛ нападающий Валуйский Семён;
— возвращён в ВХЛ защитник Волгин Алексей;
— возвращён в ВХЛ защитник Большаков Александр;
— возвращён в ВХЛ вратарь Семёнов Алексей;
— продлено нахождение в списке травмированных Стрельцова Александра (по 20.02.2017).
«Локомотив»:
— переведён из списка травмированных защитник Черепанов Никита;
— переведён из списка травмированных нападающий Ильенко Артём;
— переведён из списка травмированных нападающий Коршков Егор (11.02.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Аверин Егор (08.02.2017);
— возвращён в МХЛ нападающий Коршков Егор;
— переведён в список травмированных защитник Гавриков Владислав (по 17.02.2017).
«Металлург» Нк:
— переведён из МХЛ защитник Фаткуллин Тимур;
— переведён из МХЛ защитник Щукин Кирилл;
— переведён из ВХЛ защитник Михайлов Эдуард;
— переведён из ВХЛ нападающий Язьков Никита.
«Медвешчак»:
— отзаявлен вратарь Гарнетт Майкл (10.02.2017);
— отзаявлен защитник Совэ Янн (08.02.2017).
«Нефтехимик»:
— переведён из МХЛ нападающий Бикмуллин Рафаэль;
— переведён из списка травмированных нападающий Куликов Павел (10.02.2017);
— переведён из списка травмированных защитник Рясенский Евгений (10.02.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Брынцева Александра (по 30.04.2017).
«Салават Юлаев»:
— переведён из списка травмированных нападающий Черных Дмитрий;
— переведён из списка травмированных вратарь Гаврилов Андрей;
— переведён из списка травмированных нападающий Бодров Евгений;
— продлено нахождение в списке травмированных Соина Сергея (по 20.02.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Хартикайнена Тему (по 20.02.2017).
«Северсталь»:
— возвращён в ВХЛ нападающий Хацей Арсений;
— возвращён в ВХЛ защитник Хохлов Илья.
«Сибирь»:
— переведён из МХЛ нападающий Артёмов Артём.
СКА:
— возвращён в ВХЛ вратарь Скрынник Александр;
— переведён в ВХЛ защитник Валенцов Владислав;
— переведён из списка травмированных защитник Херсли Патрик.
«Спартак»:
— переведён из МХЛ нападающий Кляузов Илья;
— переведён из ВХЛ вратарь Синягин Денис;
— возвращён в ВХЛ вратарь Трушков Александр.
«Трактор»:
— возвращён в ВХЛ нападающий Зиновьев Илья;
— возвращён в ВХЛ нападающий Афанасьевский Семён.
ХК «Сочи»:
— возвращён из ВХЛ нападающий Точицкий Никита (07.02.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Точицкий Никита (по 13.02.2017).
ЦСКА:
— переведён в ВХЛ защитник Мясищев Игорь.
«Югра»:
— отзаявлен защитник Ибрагимов Ринат;
— отзаявлен вратарь Фокин Владислав;
— переведён в список травмированных нападающий Курьянов Антон (по 15.03.2017);
— возвращён в МХЛ нападающий Яремчук Александр;
— возвращён в МХЛ нападающий Беляев Кирилл;
— переведён из списка травмированных нападающий Панов Константин.