Вратарь Михаил Денисов признан третьей звездой недели в QMJHL

Вратарь клуба «Шавиниган»признан третьей звездой недели в QMJHL, сообщается на официальном сайте лиги.18-летний голкипер выиграл два матча из трёх, в обеих победных играх он оставил свои ворота в неприкосновенности. В матче с «Сент-Джоном» он отразил 25 бросков по воротам, а в игре с «Галифаксом» — 28.Молодой россиянин проводит в главной юниорской лиге Квебека второй сезон. В текущем сезоне он выиграл 25 матчей из 42 с процентом отражённых бросков 91,1 и коэффициентом надёжности 2,39.