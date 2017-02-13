«Локомотив» разгромил «Адмирал», Коледов и Локтионов набрали по два очка

В первом периоде счёт открыл Александр Полунин, а во второй двадцатиминутке «железнодорожники» развили своё преимущество. Сначала Якуб Накладал реализовал большинство, а на последней минуте периода Эмиль Галимов сделал счёт 3:0.
В третьей двадцатиминутке в составе «Локомотива» отличились Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Павел Коледов. Единственный гол «Адмирала» забил Денис Алексеев.
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Видеообзор матча также можно посмотреть здесь.