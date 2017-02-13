Прокуратура начала проверку по факту смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со смертью подростка в ледовом дворце «Витязь» города Подольска. 11 февраля 2017 года 14-летний мальчик после тренировки подрался с партнёрами по команде, после чего скончался.«Проверка проводится Подольской городской прокуратурой, которая даст оценку действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), прокуратура Московской области взяла на контроль», — сообщает пресс-служба ведомства.