Андриевский: «Адмирал» более-менее сражался до 4-го гола, но он нас надломил

Главный тренер «Адмирала»прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива» (1:6).«Нам не удался первый период, немножко осторожно начали, много вольности позволяли сопернику. До четвёртого гола более-менее сражались, но он нас придавил, надломил – после этого хозяев уже было не остановить. Впереди у нас две игры, и нужно приложить все силы, чтобы попасть в плей-офф.Алексеева хорошо оценю. Видно, что у парня есть голова. Главное, чтобы правильно распорядился тем, что у него есть», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.