Евгений Малкин может вернуться в состав «Питтсбурга» на матч с «Ванкувером»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз», пропустивший последние семь матчей из-за травмы нижней части тела, может сыграть с «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.«Сегодня Джино чувствовал себя очень хорошо. Посмотрим, какое у него будет самочувствие после тренировки. Решение о его возвращении в состав команды будет принято перед матчем», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.Малкин на тренировке занимался в звене со Скоттом Уилсоном и Патриком Хёрнквистом, а также занял место в первой бригаде большинства с Хёрнквистом, Кросби, Летангом и Кесселом.