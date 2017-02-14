Баранов: не стоит раскисать из-за проигрыша сборной U18 на Турнире пяти наций

Защитник сборной России U18подвёл итоги Турнира пяти наций, на котором россияне взяли верх над Финляндией (6:1), но проиграли Швеции (1:3), США (3:5) и Чехии (0:4).«На турнире были собраны сильные команды. С кем было сложнее всего играть? С американцами, они играют в очень быстрый хоккей. Проиграли, потому что действовали недостаточно активно с самого начала. Сказалась ли усталость в последнем матче? Возможно. Но мы сами в некоторых моментах были недостаточно собранны, расслабились.На турнире я играл в свою игру, давления из-за того, что был ассистентом капитана, не испытывал. Очень здорово влился в команду Паша Шэн, сразу показал, на что способен, создавал моменты, забивал голы. Нам это помогло. Остальные парни, которые впервые оказались в команде, тоже молодцы. Не всё получалось, но опыт придёт.Ничего хорошего в нашем проигрыше на турнире нет, но раскисать не стоит. Нужно тренироваться дальше, доказывать, что мы достойны играть в сборной и готовиться к чемпионату мира», — цитирует Баранова пресс-служба ФХР.