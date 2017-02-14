Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Свитов: в короткие промежутки запихивают много игр, а потом перерывы по 2 недели

14 февраля 2017, вторник. 08:48. Хоккей
Капитан «Ак Барса» Александр Свитов подверг критике календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 13 февраля регулярный чемпионат КХЛ возобновился после паузы на Шведские игры.

«Неудобно для команд и игроков, что в короткие промежутки запихивают много игр. А потом перерывы по две недели. Всё из себя выжимаешь, потом ребят вызывают в сборную – получается, они и там без выходных. Надо сделать как-то более рационально», – передаёт слова капитана казанской команды официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Александр Свитов
Новости. Хоккей
14 февраля 2017, вторник
09:16 Бёрнс: не особо рассчитываю догнать Макдэвида в гонке бомбардиров
09:04 Гиргенсонс считает, что «Баффало» не хватает стабильности
09:00 Нюквиста могут дисквалифицировать на 6 матчей
08:59 Кожевников: Капризов и Рыков перспективны, только одна проблема – уедут
08:48 Свитов: в короткие промежутки запихивают много игр, а потом перерывы по 2 недели
07:59 «Аризона» на выезде разгромила «Калгари», Дворак оформил дубль
06:35 «Рейнджерс» одержали шестую победу подряд, одолев «Коламбус»
00:59 Д. Алексеев: у «Адмирала» осталось две игры, надо выходить и биться за плей-офф
00:34 Баранов: не стоит раскисать из-за проигрыша сборной U18 на Турнире пяти наций
00:15 Гиргенсонс: Хартли усилит сборную Латвии и поможет добиться прогресса
13 февраля 2017, понедельник
23:37 Клубы НХЛ заинтересованы в подписании контракта с защитником «Витязя» Ержабеком
23:25 Евгений Малкин может вернуться в состав «Питтсбурга» на матч с «Ванкувером»
23:12 Илья Горохов завершит карьеру матчем с ярославским «Локомотивом»
22:57 Накладал: в нашем звене и защитникам в атаке жаловаться не приходится
22:40 «Уайлд» поместил Грейовака на драфт отказов, а Бродина в список травмированных
22:31 Результаты игрового дня МХЛ
21:54 Кудашов: настораживает, что после голов «Локомотив» расслаблялся
21:42 Андриевский: «Адмирал» более-менее сражался до 4-го гола, но он нас надломил
21:34 Прокуратура начала проверку по факту смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске
21:22 «Локомотив» разгромил «Адмирал», Коледов и Локтионов набрали по два очка
21:15 Россияне забросили 42 шайбы в ворота Турции на юношеском Олимпийском фестивале
21:04 Яшин: все мы ждём финала СКА — «Магнитка», хотя нельзя исключать неожиданности
20:33 Вратарь Михаил Денисов признан третьей звездой недели в QMJHL
20:19 Поминвилль, Аллен и Арвидссон — звёзды недели в НХЛ
20:18 Гавриков в списке травмированных до 17 февраля и другие изменения в составах
19:53 «Эдмонтон» проявляет интерес к нападающему «Тампы» Бойлу
19:38 Эрик Линдрос выставил на аукцион свою хоккейную атрибутику
19:11 Вратарь Майкл Гарнетт покинул «Медвешчак» и продолжит карьеру в «Берне»
19:08 Ленер: «Баффало» не слушает тренера, это неуважение к нему и к команде
18:36 Адвокат: за смерть юного хоккеиста должны отвечать руководство и тренеры команды
18:08 «Локомотив» и «Адмирал» определились с составами на матч в Ярославле
18:04 Нападающий «Шикутими» Герман Рубцов признан первой звездой матча QMJHL
17:48 «Торпедо» просит помочь 15-летнему воспитаннику СДЮШОР, который впал в кому
17:31 Циркуль: может, на «Салавате» и «Толпаре» лежит какое-то проклятие
17:22 ФХР начала собственное расследование трагедии в Подольске
16:57 Торнтон: Бёрнс – лучший на льду каждый вечер
16:29 Защитник Катич ушёл из «Медвешчака», в команде 12 полевых игроков
16:27 Егоршев: цель в плей-офф у «Торпедо» только одна — кубок Гагарина
16:05 Таварес: все 16 команд Восточной конференции НХЛ в деле
15:56 Губернатор поддержал заявку Челябинска на проведение матчей Еврочелленджа
15:51 Третьяк: мы должны создать все условия, чтобы Капризов не уезжал из КХЛ
15:48 Д. Губарев: моя результативность неудовлетворительная, я сам переживаю
15:44 «Ак Барс» начнёт плей-офф в форме в стиле «милитари»
15:20 «Северсталь» представила новый комплект формы
15:16 Самая красивая хоккеистка России приняла участие в фотосессии от ЖХЛ
Все новости RSS
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+