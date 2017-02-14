Свитов: в короткие промежутки запихивают много игр, а потом перерывы по 2 недели

Капитан «Ак Барса»подверг критике календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 13 февраля регулярный чемпионат КХЛ возобновился после паузы на Шведские игры.«Неудобно для команд и игроков, что в короткие промежутки запихивают много игр. А потом перерывы по две недели. Всё из себя выжимаешь, потом ребят вызывают в сборную – получается, они и там без выходных. Надо сделать как-то более рационально», – передаёт слова капитана казанской команды официальный сайт клуба.