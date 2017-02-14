Гиргенсонс считает, что «Баффало» не хватает стабильности

Форвард «Баффало»поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.«Думаю, в первую очередь нам не хватает стабильности. У нас были как хорошие отрезки в регулярном чемпионате, так и не очень. Стабильность – важнейший фактор для успеха любой команды. Сейчас наступает решающий отрезок сезона, поэтому для «Баффало» самое время исправить это и постараться начать победную серию.В первую очередь необходимо прикладывать максимум усилий на льду. Делать это нужно всем составом, чтобы никто не выпадал из игры. С подобными проблемами сталкиваются многие команды, но не все знают, как найти пути решения этих сложностей. Кроме того, очень важен психологический аспект, который играет определённую роль в достижении итогового результата. Об этом тоже не стоит забывать.В целом могу сказать, что играю достаточно неплохо. Мне предоставляют достаточно возможностей для того, чтобы проявить себя должным образом. Рад, что выступаю на элитном уровне, так что на данный момент оцениваю ситуацию с положительной стороны.Возьмите даже противостояние с «Торонто», с которым мы часто встречаемся в дивизионе. Где бы ни располагались команды в таблице, это всегда битва. Может быть, не всегда такие матчи получаются красивыми, но в них интересно принимать участие», – цитирует Гиргенсонса официальный сайт НХЛ.