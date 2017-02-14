Бёрнс: не особо рассчитываю догнать Макдэвида в гонке бомбардиров

Защитник действующего победителя Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс»оценил свои шансы стать лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата НХЛ.«Рассчитываю ли догнать Макдэвида? Да не особо. Я больше смотрю на картину в целом и на то, как идут дела у одноклубников. Мы достаточно слышим про личную статистику от СМИ, пусть они и держат руку на пульсе», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.В 57 матчах сезона Бёрнс набрал 59 (24+35) очков и занимает в гонке бомбардиров 4-е место, лидирует капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – 61 очко.