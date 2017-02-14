Веси делит с Марнером и Лайне 2-е место по победным голам среди новичков

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) забросил шайбу и был признан первой звездой матча.
23-летний американский хоккеист забил свой четвёртый победный гол в сезоне и вышел на второе место среди новичков, сравнявшись с Митчем Марнером («Торонто Мэйпл Лифс») и Патриком Лайне («Виннипег Джетс»). Лидирует по этому показателю Остон Мэттьюс («Торонто») – 6 шайб.
Всего в 55 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Веси 21 (13+8) очко.
Видео гола Веси доступно здесь