ВХЛ засчитала «Бурану» техническое поражение в матче с «Торпедо»

Матч №605 чемпионата Высшей хоккейной лиги между хоккейными клубами «Торпедо» и «Буран», который должен был пройти 13 февраля в Усть-Каменогорске, не состоялся в связи с невозможностью участия воронежской команды. Об этом информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.Как сообщает официальный сайт организации, на основании решения Федерации хоккея России воронежской команде «Буран» засчитано техническое поражение, а усть-каменогорской команде «Торпедо» — техническая победа с начислением трёх очков.