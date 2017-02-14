«Спартак» отбыл на выезд без Стоа, Ли и Воронина

«Спартак» отправился на два выездных матча, которые команда проведёт в Санкт-Петербурге и Череповце. В составе команды 24 хоккеиста. Вратарь Денис Синягин впервые в сезоне вызван из расположения «Химика» для участия в официальных матчах за «Спартак». Райан Стоа и Артём Воронин не смогут принять участие в играх из-за повреждений, Никита Ли отправился в молодёжную команду.
Вратари: Свенссон, Синягин.
Защитники: Калинин, Гилрой, Бондарев, Дыбленко, Провольнев, Кириллов, Сергиенко, Сорокин.
Нападающие: Лещенко, Бердников, Радил, Бобров, Шмелёв, Васильев, Глазачев, Потапов, Мирнов, Толпеко, Стэплтон, Никонцев, Павлюков, Кляузов.