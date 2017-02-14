Дюшейн: если Сакик решит обменять меня, то не буду на него обижаться

Форвард «Колорадо Эвеланш»прокомментировал информацию о своём возможном обмене.«Бывает, что хочется знать, что будет завтра, где окажешься на следующей неделе, через две недели, где будешь в ближайшие полгода. Такие мысли приходят порой в голову, но в день игры стараюсь думать только о том, как мне сыграть. Я играю за «Колорадо» и буду выкладываться по полной программе в каждой игре.Я очень уважаю Джо Сакика. Если он решит обменять меня, то не буду на него обижаться. У нас отличные взаимоотношения, и бизнес на них никак не повлияет.Быть может, всё будет хорошо. Имею в виду адаптацию на новом месте. Может быть, все пройдёт гладко. А может быть, будут сложности, не знаю. Такого опыта у меня нет, и я не знаю, чего ждать. Нам за это платят. Мы играем в хоккей, и в этом плане нам повезло. Но в хоккее есть определённые нюансы, которые касаются коммерческой стороны. Это часть сделки», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.