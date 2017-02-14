Житник: Салливан пришёл из ниоткуда и завоевал Кубок, сейчас салливанов 2/3 НХЛ

Известный хоккеистпрокомментировал ситуацию с отставками тренеров в НХЛ в текущем сезоне.«Одна из самых обсуждаемых тем в НХЛ в Новом году — массовое увольнение главных тренеров. За последние три недели «Айлендерс» расстался с Джеком Капуано, «Сент-Луис» — с Кеном Хичкоком, «Бостон» — с Клодом Жюльеном. В каждом сезоне НХЛ кто-то из тренеров «горит», но не припомню, чтобы на пике чемпионата это явление принимало бы такой массовый характер. То, что в «Айлендерс» подвис Капуано, было ясно с самого начала сезона. Откровенно говоря, смотреть хоккей «Островитян» мне стало тягостно — даже живьём. Ходили слухи, что есть какие-то проблемы и в «Сент-Луисе». В прессе здесь пишут, что Хич — тяжёлый человек, от которого хоккеисты устают. Для меня главный сюрприз — уход Жюльена. От многих слышал, что сейчас он — лучший тренер на рынке и в самое ближайшее время обязательно найдёт работу.Тренер в НХЛ — обычный наёмный работник, рядовой сотрудник клуба. Насколько я слышал, во многих клубах КХЛ роль тренера по-прежнему отнюдь не такая формальная, как в НХЛ. В НХЛ хоккей — это бизнес. Владелец клуба, решая задачи по извлечению прибыли, назначает президента, тот берёт генерального менеджера, последний делает ставку на того или иного тренера. Финансовые возможности у всех клубов НХЛ практически одинаковые, ограничены потолком зарплат, поэтому ключевой для успеха здесь становится работа генерального менеджера, который должен правильно укомплектовать команду и выстроить верную кадровую политику.С тренерами в НХЛ происходит ровно то, что и с игроками. В обоих лагерях больших звёзд становится всё меньше и меньше, но при этом и игроки, и тренеры молодеют, а конкуренция в каждом лагере только обостряется. В НХЛ практически нет европейцев, зато идёт очень мощная кадровая подпитка из низших лиг. Классический пример — Салливан, который год назад пришел в «Питтсбург» практически из ниоткуда и сразу же завоевал Кубок Стэнли. И таких салливанов сегодня — две трети лиги.