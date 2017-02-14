ФХР отстранила тренеров «Витязя-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста

Федерация хоккея России на заседании Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ рассмотрела эпизод, произошедший в хоккейной школе «Витязь», в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рожденияПо его итогам было принято решение о применении санкций в отношении тренеров команды: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела. Расследование продолжается. В ходе него, возможно, будут применены и санкции в отношении других ответственных официальных лиц.К расследованию подключены медицинская служба ФХР и служба безопасности ФХР. Совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ в СДЮСШОР «Витязь» и других организациях запрошены все документы по данному делу. Заседания Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ будут проходить по мере поступления новых материалов.