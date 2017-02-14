И. Воробьёв: я работаю в КХЛ пятый сезон и не согласен, что уровень падает

Главный тренер действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга»считает, что общественность слишком рано сделала СКА чемпионом КХЛ. Также специалист высказался об уровне КХЛ.«Странно это всё, как вообще можно что-то загадывать, говорить о предрешённости? Я много раз говорил, что плей-офф – это совсем другое. Это, если хотите, отдельная война, где каждый раунд – это новое сражение, каждый матч – битва. Почему-то в НХЛ ведь никто не загадывает, правильно? Поэтому посмотрим, точно можно сказать только то, что весной будет интересно.Вот этого мне никак не понять — мнение, что уровень чемпионата падает. Мы иногда очень странно смотрим на вещи. Только у нас, увидев, как Малкин – а он один в мире такой – эффектно обыгрывает защитника, люди скажут: «Опять этот привёз», а не «Ну и красавец Малкин!» Неправильно это. Я работаю в КХЛ пятый сезон и не согласен, что уровень падает. Хоккей изменился за это время, и сегодня команды более организованные, у всех своя система, просто так никого не обыграешь», — цитирует тренера «Р-Спорт».