Бадюков: для СКА плей-офф начинается уже сейчас

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ-ТВ Алексей Бадюков оценил шансы СКА и ЦСКА на первое место в регулярном чемпионате КХЛ.
«Думаю, что СКА сможет одержать победу в регулярном чемпионате. Несмотря на то что ЦСКА практически догнал и у питерцев было поражение от магнитогорского «Металлурга», они смогут довести серии игр до победы в «регулярке». Зубарев уже может играть, а в конце февраля подтянутся и другие: Херсли, Тихонов, Плотников.
Не думаю, что у ЦСКА будет какой-то провал. Сейчас, на данный момент, просто у СКА больше очков, но мы не вправе ожидать провалов ни от одного, ни от другого клуба. В матчах с «Торпедо» «армейцам» придётся постараться, ведь нижегородцы активно ведут борьбу с московским «Динамо», «Локомотивом» и минским «Динамо».
Что касается «Спартака», вряд ли он победит сегодня команду Знарка, даже невзирая на то, что красно-белые обыграли питерцев в контрольной встрече. Думаю, СКА сыграет на уровне. Также стоит учитывать фактор усталости основного игрока «Спартака» Лукаша Радила, который приедет из сборной.
Безусловно, шансы у ЦСКА есть, но опять-таки, если питерцы сделают осечку. Пока на бумаге всё выглядит красиво именно для СКА. Даже если брать целиком игру СКА или вообще сильного лидера любого чемпионата, то если в конце чемпионата команда упускает первое место и победу, скажем, в Кубке Тихонова, то это говорит о том, что ты не совсем готов к плей-офф. Поэтому здесь от СКА мы в любом случае не должны ждать осечки, ведь это будет сигналом к тому, что в плей-офф он также сможет допустить подобную ошибку. В связи с этим могу сказать, что для СКА плей-офф начинается уже сейчас», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.