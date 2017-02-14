Форвард «Куньлуня» Бакош пропустит матч с «Витязем»

Словацкий нападающий «Куньлуня»не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» по причине болезни.«Бакош заболел и не сыграет с «Витязем». Он присоединится к нам перед следующим матчем команды в Ярославле. Остальные игроки, ездившие в свои сборные, сегодня сыграют», — сообщили в пресс-службе китайского клуба.Бакош и Томаш Марцинко во время перерыва выступали на Кубке Словакии за словацкую сборную. Игроки «Куньлуня» Йоонас Ярвинен и Томи Саллинен на прошлой неделе играли за сборную Финляндии в матчах третьего этапа Евротура. Нападающий Дамьен Флери выступал в составе сборной Франции на Евровызове.