Гимаев: «Салават» играет кое-как, для них это суперматч, но «Ак Барс» настроится

Заслуженный тренер России Сергей Гимаев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом», который состоится в Уфе и начнётся в 17:00 мск.
«Это только для «Салавата Юлаева» сегодня суперматч! Провальный сезон будет или нет. «Салават» играет кое-как, Казань выглядит нормально, но суперзадач на одну игру нет, просто принципиальная встреча. Именно для Уфы матч станет определяющим. Сезон получается крайне неудачным, поэтому многое будет зависеть от отчётного противостояния.
Уверен, что Казань сыграет нормально, настроится. Зная «Ак Барс» и Билялетдинова могу сказать, что они не проводят встречи спустя рукава. Да, иногда не получается, но в целом команда бьётся постоянно. Проблем нет. Захаркин сказал, что разобрал соперника, читал это в прессе. Посмотрим за тренерской дуэлью. Я думаю, будет битва.
«Салават» отдохнул, кое-кто из травмированных хоккеистов восстановился. Хозяева постараются показать максимальный хоккей. Сверхмотивации у «барсов» не будет, но с другой стороны, они помнят одно поражение в Казани, да и Нижнекамску могут помочь», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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