Майоров: тройка Капризов – Ткачёв – Голышев тренерам сборной удалась

Двукратный олимпийский чемпионоценил игру молодых хоккеистов сборной России на Шведских играх.«Со шведами Капризов сделал хет-трик, но в других поединках был гораздо менее результативен. Хотя вообще тройка Капризов – Ткачёв – Голышев тренерам сборной удалась. Очень хорошая и опасная для соперников связка получилась. Они ведь в каждой игре голы забивали. А сколько ещё моментов упустили! Вот я ещё раз скажу простую вещь: надо как можно больше давать молодым игрокам играть на таком уровне. Слава богу, что и Капризов, и Ткачёв, и Голышев – твёрдые игроки основного состава в своих клубах. Они там на ведущих ролях, хорошую практику получают. И это даёт им возможность расти.Признаюсь честно, я всегда скептически относился к назначению лучших игроков на всевозможных турнирах. Серьёзных объективных критериев, по которым они определяются, просто не существует. При определении лучшего должны учитываться все компоненты. Ведь не зря говорят, что один раз в год и метла стреляет. Любой игрок может много забить в отдельном матче. Рыков, безусловно, хорош. Его надо продолжать вызывать в сборную и в клубе время давать», – цитирует Майорова «Советский спорт».