Светлов: «Салават» висит на волоске, матч с «Ак Барсом» — ключевой для Уфы

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов поделился ожиданиями от встречи «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса». Матч состоится 14 февраля, начало — в 17:00 мск.
«Считаю, что это ключевой матч для «Салавата Юлаева». Это два старых, известных, именитых соперника, два хороших позиционных клуба, и оба были чемпионами. Могу сказать, что это одна из сильнейших встреч, и здесь не имеет значения, какая команда какое место занимает.
Другое дело, что у «Салавата» на данный момент не лучшее положение: очень много было неудачных игр, поэтому они сейчас висят на волоске. В плане попадания в плей-офф для «Салавата» это будет архиважная игра. Им нужны очки, но мы прекрасно знаем, что «Ак Барс» довольно уверенно выступает и занимает хорошие позиции.
Для Уфы это будет катастрофический финал, если они не попадут в плей-офф. Сейчас был небольшой перерыв. За эти 10 дней можно было что-то подработать, что-то подточить, немного вздохнуть, немного отвлечься. А вот у кого был хороший ритм хоккейной игры, то можно где-то и потерять в связи с данной паузой. Думаю, Казань в данный момент смотрит не на ближайшую игру, а уже готовится к плей-офф, поэтому команда могла быть под нагрузкой.
В данной ситуации Уфе нужно выигрывать сейчас, поэтому тренеры могли не сильно нагружать команду, чтобы игроки были свежими, поэтому от них можно ожидать чего угодно.
Они показывают сумасшедшие периоды и моменты, забивают по три гола, а потом пропускают. Со стороны непонятно, почему у команды произошёл такой спад. Видимо, что-то происходит внутри, и если говорить о функциональном состоянии, они показывают нестабильную игру. Имея под рукой мастеров такого уровня и класса, они обязаны показывать хорошую игру», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
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