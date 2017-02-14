Е. Медведев: моя семья для меня всё, это мой дом, моя крепость, мой мир

Капитан «Авангарда»рассказал, как научился играть на рояле, чтобы произвести впечатление на жену.«Прежде чем завоевать свою будущую супругу, я помаялся. Но как показала жизнь, не ошибся. С Натальей я познакомился в Серове. Это был практически последний год, когда я играл в нападении. Спустя два года после знакомства мы поженились. Сейчас у нас растёт дочка Милена.Моя семья для меня всё. Это мой дом, моя крепость, мой мир. Это моё вдохновение. Это то, ради чего я живу и работаю. Ради них, жены и дочери, я готов на всё. Два года назад даже научился играть на рояле, чтобы на юбилее удивить супругу. На подготовку к празднику, где, собственно, я и собирался сделать ей сюрприз, исполнив отрывки из нескольких произведений, у меня был месяц. Уроки мне давал один из исполнителей Челябинского концертного объединения. Уже на вторую неделю я заиграл двумя руками. Даже сыграл с оркестром на сцене. Очень понравилось. Жене на юбилее я исполнил тогда «Лунную сонату» Бетховена. А рояль после той истории я купил домой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.