«Динамо» Мн: Вудкрофт простудился, его заменит Паско на игру с «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо»пропустил утреннюю раскатку команды в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды. Специалист простудился во время поездок с национальной сборной в Словакию и временно вынужден воздерживаться от активных тренировок.Вместо него командой на тренировке руководил его помощник Рон Паско, который будет выполнять обязанности главного тренера и во время матча с клубом из Тольятти.