«Динамо» Мн: Вудкрофт простудился, его заменит Паско на игру с «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пропустил утреннюю раскатку команды в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды. Специалист простудился во время поездок с национальной сборной в Словакию и временно вынужден воздерживаться от активных тренировок.
Вместо него командой на тренировке руководил его помощник Рон Паско, который будет выполнять обязанности главного тренера и во время матча с клубом из Тольятти.
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