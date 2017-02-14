ХК «Сочи» прокомментировал ситуацию с долгами по зарплате

Генеральный директор ХК «Сочи»объяснил причины задержек по зарплате в клубе по ходу нынешнего сезона.«У клуба есть задолженность перед игроками, персоналом и контрагентами. Но мы уважаем их права, и я хочу заверить, что администрация Краснодарского края, ОАО «РЖД» и клуб сработали максимально оперативно в плане юридического оформления отношений по финансированию Клуба на 2017 год. Кроме того, на данный момент ни одному игроку, ни одному сотруднику руководством клуба не было отказано ни в одной денежной просьбе в течение всего периода существования задолженности. Такие просьбы поступали практически ежедневно, что свидетельствует о плотном контакте руководства, игроков и сотрудников.Задержки же выплат от ОАО «РЖД», как уже неоднократно говорилось, обусловлены исключительно особенностями внутрикорпоративных процедур компании, которые сейчас практически завершены и которые объективно невозможно обойти ни под давлением профсоюза игроков, ни иных органов.Учитывая всё это, хотелось бы предвосхитить возможные попытки представить ситуацию таким образом, что якобы руководство Краснодарского края, ОАО «РЖД» и клуба несколько месяцев бездействовали и только под давлением и благодаря блестящей работе неких «внешних сил» всё сразу удивительным образом пришло в движение. Руководство клуба задержки зарплаты касаются в той же мере, что и игроков, и сотрудников, и все мы в равной мере заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации», — сказал Воропаев в интервью «Чемпионату».