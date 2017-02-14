Пашков: рано говорить об игроках с Евротура как о способных выступать на ЧМ

Олимпийский чемпионсчитает, что молодых хоккеистов, участвовавших в Евротуре, стоит вводить в состав сборной России на важные международные турниры постепенно.«Не думаю, что главным в Швеции было определение игроков, способных играть на чемпионате мира—2017. Задачей была обкатка хоккеистов, не имеющих солидного опыта выступлений на международной арене. Во всяком случае, говорить об игроках этого состава как о спортсменах, способных выступать на ЧМ, преждевременно. Думаю, каждый из них может выйти на такой уровень, но всех скопом брать в Кёльн не стоит. Для этого Знарок должен быть уверен, что эти ребята лучше Дацюка, Шипачёва или Белова. Если тренер в этом убеждён, можно вводить игрока в состав. Это уже вопрос квалификации штаба, его способности к риску. Потому что ввод новичка на соревнования уровня чемпионата мира — всегда риск с точки зрения результата. Его нужно провести так, чтобы не ставить под угрозу результат сборной на турнире.Думаю, здесь должен быть очень продуманный отбор. Очень нейтральный, независимый от того, в каком клубе люди играют, выступают ли они в России, Европе или НХЛ. Всё будет решаться за две-три недели до чемпионата мира, когда тренерский штаб получит всех хоккеистов в своё распоряжение, посмотрит их в контрольных матчах и играх чешского этапа Евротура. Тем более в Чехии можно будет и поэкспериментировать, так как Россия уже обеспечила себе победу в Еврохоккейтуре», — цитируют Пашкова «Известия».