Бердников: молодые игроки «Кузни» из МХЛ не справились, а хотят в КХЛ

«Автомобилист» с победой. В первом периоде мы посражались, по броскам даже было одинаково. Но пропущенный гол в раздевалку — это закон. Второй гол в начале второго периода и использование большинства. Затем довести матч до победы было для «Автомобилиста» делом техники. Все голы, за исключением большинства, были забиты с пятака. К сожалению, молодые ребята 96-97-го годов, которых у нас играло пять человек, не справились с нападающими соперника. У нас были моменты, но уже тогда, когда счёт был крупным.
Есть ли смысл доигрывать сезон ребятами из МХЛ? МХЛ у нас 96-й год, 97-й будет взрослый, куда они ещё пойдут? Они же все хотят играть в КХЛ, думают, что мы кого-то ущемляем. Кто готов играть против мужиков, тот готов. Капризов вот был готов два года назад. А если встаёт вопрос, чтобы послать какого-то игрока в МХЛ или ВХЛ, то некоторые выбирают МХЛ. Они все хотят, чтобы их взяли в КХЛ. Но игра всё расставляет на свои места", — передаёт слова Бердникова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.
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