Разин: наплевательское отношение «Югры» к деталям процветает, на это нет управы

«Поздравляю соперника с победой. Приятно слушать, что команда, которая ставит высокие цели, настраивается на нас, разбирает нашу игру и в целом готовится к нам. Это очень приятно. К сожалению, у нас очень много мелочей, которых в хоккее не прощают. Это касается не только сегодняшней игры, а сезона в целом.
Всё начинается с тренировочного процесса: от подготовки к игре, от нежелания размяться, если не назвать более жёсткие вещи своими именами. Грубо говоря, наплевательское отношение команды к некоторым деталькам перерастает в снежный ком, который в свою очередь перерастает в 21 поражение в одну шайбу.
Жалко, что некоторые хоккеисты не понимают всей ответственности по отношению к болельщикам, руководству, к тренерам и к команде. Жалко, что это процветает, и на это нет управы. Хочется сказать спасибо болельщикам. Зрителей было много, они хорошо болели, но положительных эмоций мы им не принесли. Приходите на следующую игру, мы постараемся подарить вам улыбку», — цитирует Разина пресс-служба клуба.
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Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.