«Витязь» обыграл «Куньлунь» и впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ

«Витязь» в Подольске одержал победу над «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 5:3. Подмосковная команда впервые в своей истории обеспечила себе место в плей-офф. Это стала возможным благодаря победе и поражению «Сочи» от ЦСКА.В составе «Витязя» шайбы забросили Миро Аалтонен, Александр Панков, Алексей Макеев и Роман Горак, который оформил дубль. Голы китайской команды на свой счёт записали Линус Виделль, Алексей Поникаровский и Шон Коллинз.