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«Витязь» обыграл «Куньлунь» и впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ

14 февраля 2017, вторник. 21:54. Хоккей
«Витязь» в Подольске одержал победу над «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 5:3. Подмосковная команда впервые в своей истории обеспечила себе место в плей-офф. Это стала возможным благодаря победе и поражению «Сочи» от ЦСКА.

В составе «Витязя» шайбы забросили Миро Аалтонен, Александр Панков, Алексей Макеев и Роман Горак, который оформил дубль. Голы китайской команды на свой счёт записали Линус Виделль, Алексей Поникаровский и Шон Коллинз.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
5 : 3 1:1, 1:1, 3:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Виделль (Ярвинен, Коллинз) – 02:37 (5x5), 1:1 – Аалтонен (Ержабек, Копейкин) – 04:45 (5x4), 1:2 – Поникаровский (Виклунд, Юйэнь) – 26:55 (5x5), 2:2 – Горак (Ержабек) – 28:02 (5x4), 3:2 – Горак (Копейкин, Кемпе) – 42:28 (5x4), 4:2 – Панков – 42:38 (5x5), 4:3 – Коллинз (Поникаровский, Юйэнь) – 50:22 (5x5), 5:3 – Макеев (Швец-Роговой) – 59:18 (en)


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Витязь
Новости. Хоккей
14 февраля 2017, вторник
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