Кузьменко: в ЦСКА все хотят выиграть «регулярку», а затем плей-офф

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал победу над «Сочи» (4:3) и свой дубль.«Самое главное — выиграли, приятно было сделать дубль. Сегодня повезло, фартануло, спасибо ребятам, что хорошо отдавали. Можно сказать, что повезло. Мы все максималисты, все хотим выиграть «регулярку», а потом взять плей-офф. Никто не берёт в голову, что есть проклятье победителя регулярного чемпионата, считаю, что ничего такого нет. Со Светлаковым всё более-менее, оклемается к плей-офф», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.