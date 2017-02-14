Юрзинов-мл.: желаю «Витязю» подойти в хорошей форме к плей-офф

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его команда проиграла со счётом 3:5.«Получилась интересная игра. К сожалению, не удалось заработать очков, но два периода играли неплохо. Мы знали, что „Витязь“ в третьем периоде будет наращивать силы, готовились к этому, но, как оказалось, после наших ошибок он здорово сыграл в большинстве.Нервозность была на протяжении всех прошедших 58 игр. Желаю „Витязю“, чтобы они в хорошей форме подошли к плей-офф и чтобы за следующие два матча они не растеряли своей победной игры. Ошибки случаются. И у нас были моменты, когда мы сняли вратаря. Надо прилагать больше усилий и стараться играть более настойчиво, и тогда будет результат», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.