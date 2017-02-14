Радил: победа над СКА — подарок болельщикам «Спартака»

Нападающий «Спартака»прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА (4:2).«Сегодня мы сыграли очень хорошо. Мне кажется, СКА перебросал нас в два раза, но именно мы забили четыре гола. Почему мы весь сезон не играли так, как сегодня? Не знаю, думаю, мы не полностью доверяли друг другу. Мы проиграли несколько матчей и физически подсели. Сегодня была очень классная игра, но слишком поздно.Какая у нас сейчас мотивация? Все хотят всегда выигрывать — вот это и есть мотивация. Я ненавижу проигрывать. Сегодняшняя победа — подарок фанатам, которые приехали в Петербург нас поддержать. Я был приятно удивлён, когда увидел столько спартаковских болельщиков на трибунах. Эта победа — для них», — передаёт слова Радила корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.