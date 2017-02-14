Орешкин: «Динамо» старается выполнять работу до конца и сегодня доказало это

Главный тренер московского «Динамо»подвёл итоги победного матча с «Амуром» (3:2).«Очень тяжело входили практически все в течение всей игры. Думаю, сказался перерыв, 12 дней не играли и плюс нагрузки. Кому-то мы дали отдохнуть, другим ребятам дали показать, что они могут. Мы стараемся всегда выполнять всё до конца, вот и сегодня довели до разумного завершения.У нас есть план, по которому работают вратари, сегодня была игра Лазушина. Любой гол — это работа в целом коллектива, в данном случае был Соловьёв», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.