Мартемьянов: «Амур» отдал инициативу, за что и поплатился победой

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура»подвёл итоги после матча с московским «Динамо», который его подопечные проиграли со счётом 2:3.«Динамо» — команда сильная, играла хорошо. Мы бились, сколько могли. Парням спасибо за самоотдачу. Но потом ряд ошибок привёл к такому результату. Может быть, очка мы сегодня были достойны. Динамовцы на сегодняшний день посильнее нас. Впереди ещё два матча. Будем стараться, биться. Мы провели определённую работу, где-то что-то подправили. Команда хорошо мотивирована. Вторая шайба нас не обескуражила, просто начали жаться в ворота и плохо играли в зоне соперника. Отдали инициативу, за что и поплатились», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.