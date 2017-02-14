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Горовиков: единственный позитив от игры с «Амуром» — это победа «Динамо»

14 февраля 2017, вторник. 22:54. Хоккей
Нападающий московского «Динамо» Константин Горовиков поделился эмоциями после непростой игры с «Амуром», которую динамовцы выиграли со счётом 3:2.

«Тяжёлая игра была, единственный позитив, что удалось достичь такого конечного результата. За „Амуром“ не следили, не знали об их победной серии. Хорошо то, что хорошо кончается. Потеря Терещенко? Конечно, лучше, когда команда в полном составе, надеемся, что всё будет хорошо, он в ближайшее время поправится и присоединится к команде», — передаёт слова Горовикова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Динамо Москва Константин Горовиков
Новости. Хоккей
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