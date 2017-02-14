Аболс: «Лада» «поплыла» после того, как пропустила пятый и шестой голы

«В первом периоде мы отыгрались, несмотря на то что мало бросали. Но нам удалось реализовать все моменты и сравнять счёт. Во втором периоде хозяева снова стали переигрывать в две шайбы. Теоретически у нас был шанс сравнять счёт, но после того, как пропустили пятый и шестой голы, «поплыли». Так же и в третьем периоде минчане забили две шайбы. Сегодня слабо сыграли защитники и меньшинство было не на высшем уровне. Отмечу единственный позитивный момент — сегодня у нас были два защитника-дебютанта КХЛ: Данил Семёнов и Антон Моренец», — цитирует Аболса пресс-служба «Динамо».
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