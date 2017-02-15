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175 лет назад 2016
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Результаты игрового дня МХЛ

15 февраля 2017, среда. 00:22. Хоккей
14 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно восемь матчей.

«Авто» в Екатеринбурге одержал крупную победу над «Снежными Барсами» — 4:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 12:00 МСК
Авто
Екатеринбург
4 : 0 1:0, 2:0, 1:0
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Обидин (Шишков, Климов) – 12:24 (5x5), 2:0 – Васильев (Фёдоров, Лебединец) – 32:48 (5x5), 3:0 – Обидин (Воронков, Климов) – 33:52 (5x5), 4:0 – Носков (Дербенёв, Голещихин) – 43:49 (5x5)


«Мамонты Югры» на домашнем льду всухую проиграли «Стальным Лисам» со счётом 0:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 13:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Коробкин (Авраменко, Швырев) – 28:54 (5x5), 0:2 – Швырев (Янчевский) – 52:08 (5x5)


«Толпар» в Уфе разгромил «Алтай» — 10:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 13:00 МСК
Толпар
Уфа
10 : 1 3:1, 3:0, 4:0
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Гайсин (Аскаров, Миргалиев) – 07:02 (5x5), 1:1 – Бекетаев (Щёкин) – 07:32 (5x4), 2:1 – Ахияров (Гайсин, Миргалиев) – 16:20 (5x4), 3:1 – Биткин (Миргалиев, Гайсин) – 19:58 (5x5), 4:1 – Хасанов (Красильников) – 23:00 (5x5), 5:1 – Миргалиев (Гайсин, Биткин) – 25:51 (5x5), 6:1 – Скориков (Кузьмин) – 35:38 (5x5), 7:1 – Скориков (Кузьмин, Кузьмин, Маргамов, Маргамов) – 40:53 (5x5), 9:1 – Аскаров (Сытый, Миргалиев) – 44:54 (5x5), 10:1 – Миргалиев (Аскаров, Гайсин) – 56:57 (5x5)


МХК «Динамо» СПб на выезде добилось победы над «Русскими Витязями» — 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 15:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
2 : 5 1:2, 0:1, 1:2
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Гончаров (Верба) – 14:29 (5x5), 1:1 – Михайлов (Шурыгин, Дыняк) – 18:33 (5x5), 1:2 – Назаревич (Ельшанский, Куракин) – 19:38 (5x5), 1:3 – Михайлов (Дыняк) – 34:54 (5x5), 2:3 – Кожемякин (Кандзюба) – 44:35 (5x5), 2:4 – Чернюк (Назаревич, Зеленков) – 52:40 (5x4), 2:5 – Зеленков – 58:09 (5x4)


«Сарматы» в гостях нанесли разгромное поражение «Тюменскому Легиону» со счётом 8:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
0 : 8 0:0, 0:2, 0:6
Сарматы
Оренбург
0:1 – Сахаров (Заречный, Карлиев) – 22:13 (5x5), 0:2 – Герасимов (Багин, Новосёлов) – 34:10 (5x5), 0:3 – Самигуллин – 41:29 (5x5), 0:4 – Новосёлов (Факиров, Герасимов) – 46:15 (5x4), 0:5 – Самигуллин – 47:42 (5x5), 0:6 – Багин (Новосёлов, Факиров) – 50:15 (5x5), 0:7 – Карлиев (Заречный) – 51:39 (5x5), 0:8 – Герасимов (Борисов, Багин) – 54:09 (5x5)


МХК «Спартак» в Москве одолел «Атлантов» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
2 : 1 0:0, 1:0, 1:1
Атланты
Московская область
1:0 – Жолобов (Первов) – 33:51 (5x4), 2:0 – Шалагин (Шустров, Авксентьев) – 44:00 (5x5), 2:1 – Шинкаренко (Щербаков) – 48:58 (5x5)


«Спутник» одержал гостевую победу над «Ладьёй» благодаря хет-трику Ильнара Динмухаметова — 4:3 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
3 : 4 0:2, 2:1, 1:0, 0:1
Спутник
Альметьевск
0:1 – Каримов (Антонов, Чупин) – 07:57 (5x4), 0:2 – Динмухаметов (Козин, Угаров) – 12:56 (5x5), 0:3 – Динмухаметов (Ковров, Фасхутдинов) – 21:34 (5x4), 1:3 – Грошев (Дрожжин, Юмангулов) – 25:08 (5x4), 2:3 – Юмангулов – 27:43 (5x5), 3:3 – Фролов (Николенко) – 41:58 (5x5), 3:4 – Динмухаметов (Логинов, Фасхутдинов) – 62:31 (3x4)


ХК «Рига» на домашней площадке проиграла ХК МВД со счётом 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 19:30 МСК
ХК Рига
Рига
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
ХК МВД
Балашиха
0:1 – Орлов (Михайлов) – 26:34 (5x5), 0:2 – Грищенко (Леонов) – 49:56 (5x4), 1:2 – Зиле (Эзитис) – 55:42 (5x5), 1:3 – Гусынин (Андреев) – 58:43 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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