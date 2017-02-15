Генменеджер «Монреаля»: Жюльен — один из лучших тренеров в НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс»прокомментировал увольнениеи назначение на пост главного тренера«Решение об отставке Террьена было непростым, потому мы испытываем к нему огромное уважение. Но я пришёл к выводу, что команде требуется новая энергия, новый голос, новый путь. Клод Жюльен — опытный и уважаемый тренер, который хорошо знаком с „Монреалем“. Он добивался успеха в НХЛ и выиграл с „Бостоном“ Кубок Стэнли. Мы наняли лучшего тренера из тех, кто сейчас свободен, и он один из лучших в лиге. Я уверен, что он способен вернуть команду на победные рельсы», — приводятся слова Бержевина на официальном сайте клуба.