Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» всухую разгромить «Ванкувер»

«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.Заброшенными шайбами отметились(26-я минута), Джейк Гюнцель (43), Фил Кессел (55) и Мэтт Каллен (59). В активе Малкина также 1 результативная передача. Голкипер «Питтсбурга» Мэттью Мюррей отразил все 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 15 минут.