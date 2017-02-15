«Торонто» забросил 7 шайб «Айлендерс», Зайцев набрал 1 очко

«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.В составе «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюс (46-я и 52-я минуты), ещё по голу забили Джош Лейво (12), Назем Кадри (20), Вильям Нюландер (30), Тайлер Бозак (48) и Мэтт Ханвик (56). Единственную шайбу за «Айлендерс» забросил Джейсон Чимера, реализовавший буллит на 37-й минуте.Российский защитник «Торонто»отметился одной голевой передачей. Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду 12 минут.