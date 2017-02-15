«Миннесота» проиграла «Анахайму», не заработав ни одной штрафной минуты

«Анахайм Дакс» минимально обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственную шайбу в этой встрече ещё на 5-й минуте забросил Джозеф Крамаросса, которому ассистировали Кори Перри и Хампус Линдхольм. Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон отразил все 37 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
Отметим, что игроки «Миннесоты» за весь матч не получили ни одной штрафной минуты, тогда как хоккеисты «Анахайма» провели на скамейке штрафников 20 минут.