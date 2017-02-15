«Эдмонтон» победил «Аризону», Слепышев отдал голевую передачу

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.В составе «Эдмонтона» голы забили Леон Драйзайтль (23-я минута), Мэтт Хендрикс (24), Марк Летестю (31), Оскар Клефбом (43) и Патрик Марун (47). За «Аризону» шайбы забросили Джош Джурис (11) и Мартин Ганзал (24).Нападающий «Ойлерз»отметился результативной передачей. Форвард «Койотс» Александр Бурмистров провёл на льду 16 минут.