Мюррей достиг отметки в 30 побед за 44 игры, уступив 3 вратарям в истории НХЛ

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (4:0).Эта победа стала для него 30-й в карьере в НХЛ. Канадский вратарь затратил на достижение этой отметки 44 матча. Столько же в своё время понадобилось Питу Питерсу, а быстрее до неё добирались только три вратаря в истории лиги – Фрэнк Бримсек (40 матчей), Билл Дернэн (41 матч), Росс Брукс (43 матча).