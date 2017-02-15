Эксперт TSN: тренер «Калгари» правильно сделал, что перевёл Годро в 4-е звено

Эксперт TSN Крэйг Баттон прокомментировал перевод нападающего «Калгари Флэймз» Джонни Годро в четвёртое звено после того, как тот потерял шайбу на чужой синей линии и счёт стал 0:2 в матче с «Аризона Койотс».«Сложное решение, но тренерам такие решения приходится принимать каждый день. Джонни Годро – один из лучших игроков, но он должен при этом и понимать свою ответственность. В этом моменте игроки «Калгари» частично уже сменились, Стэйджан появился на льду. Годро видит, что два других форварда впереди него в чужой зоне, так что терять шайбу на синей линии никак нельзя. И дело тут не только в этой ошибке. Там были и другие моменты в его игре, поэтому тренер и перевёл его в четвёртое звено.Тут была не одна ошибка. У Годро есть долгосрочный контракт, но с ним должна быть и ответственность перед командой. Здесь вина на игроке: он знал, что надо делать, но не выполнил установки. Тренер всё правильно сделал», – цитирует эксперта TSN.