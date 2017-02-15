Лайне — 1-й новичок с тремя хет-триками за сезон после Селянне и Линдроса

Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (5:2). Он стал для 18-летнего финского нападающего третьим в сезоне.
По данным статистического бюро Elias Sports, он стал первым новичком с тремя хет-триками за сезон после Теему Селянне (5 хет-триков) и Эрика Линдроса (3 хет-трика) в сезоне-1992/93. Всего на счету Лайне 26 голов в 51 матче, он занимает второе место в снайперской гонке среди новичков после Остона Мэттьюса («Торонто Мэйпл Лифс», 27 голов).
Видео хет-трика Лайне доступно здесь.
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