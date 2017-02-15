Фридман: руководители клубов НХЛ ездили смотреть российскую молодёжь на Евротуре

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что многие руководители клубов Национальной хоккейной лиги ездили на Шведские хоккейные игры, чтобы понаблюдать за перспективными игроками.
«На Шведские игры ездил генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн, а также ряд скаутов и руководителей других команд. Российская сборная привлекла на турнир много молодых хоккеистов. Проспект «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром, забив 3 гола и отдав одну передачу. Заинтриговал Анатолий Голышев, который в 2016 году был задрафтован «Айлендерс» лишь под 95-м номером, на его счету те же четыре очка в трёх матчах. Интересен был и 19-летний защитник Егор Рыков, которого на драфте прошлого года выбрал «Нью-Джерси», — отметил Фридман.
Сборная России стала досрочным победителем Евротура-2016/17, а Капризов, Рыков и вратарь Игорь Шестёркин были признаны лучшими хоккеистами Шведских игр в своих амплуа.