Кулёмин: выступление на Кубке мира пошло только на пользу игрокам НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»высказался о Кубке мира как этапе подготовки к сезону. Также игрок прокомментировал изменения в команде со сменой тренера.«Конечно, Кубок мира по хоккею немного поменял летний распорядок. Ребята начали готовиться значительно раньше, потому что надо было быть в оптимальной форме уже к началу сентября. В этом плане пришлось немного изменить привычный план подготовки, но в целом я считаю, что выступление на этом турнире пошло только на пользу игрокам. Ребята приехали в тренировочный лагерь, уже проведя определённое количество официальных матчей. Мы уже получили игровую практику, при этом действуя против лучших хоккеистов в мире. Так что, думаю, Кубок мира был большим плюсом в подготовке к сезону.У меня было очень много моментов в начале сезона, но тогда где-то не получалось. В целом у нас вся команда не слишком хорошо начала чемпионат, мы мало забивали голов, хотя моментов было достаточно. Просто не удавалось их реализовать. Честно говоря, не могу сказать, что мы что-то сильно поменяли, продолжаем делать то, что делали раньше.Я бы не сказал, что с приходом нового главного тренера всё кардинально изменилось в нашей игре. Мы продолжаем придерживаться примерно того же тренировочного плана. Конечно, некоторые детали немного поменялись, но в целом мы продолжаем делать то, что мы делали. Я считаю, что ещё до того, как уволили Капуано, мы уже начали играть лучше в декабре и январе. Команда двигалась в правильном направлении. Наверное, приход нового главного тренера всё же подхлестнул ребят и добавил новых эмоций», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.